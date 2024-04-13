أخبار الفن| تامر عاشور: وصلت بلدي الحبيبة جدة.. وموعد عرض الجزء الثاني من البيت بيتي

نشر قسم الفن عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

يعرض الجزء الثانى من مسلسل “البيت بيتى” بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر يوم 25 أبريل الجاري، عبر منصة شاهد.

طرح عنبة ومسلم أغنية جديدة على طريقة الدويتو، تزامنا مع احتفالات العيد، وتحمل إسم "أولاد مسك" من كلمات مسلم وحازم اكس وألحان وتوزيع مسلم، وإنتاج روتانا، وتصدرت التريند، وحققت أكثر من 250 ألف مشاهدة.

وتقول كلمات الاغنية :



سجل عندك ملحوظة مش هتشوفنا في صورة مهزوزة، لافيها قبلينا ولا فيها بعدينا طول ما حنا فيها مش هتشموها، عملناها بـ كيف كيفنا مين عرف يوم يوقفنا جايين نسيب بصمتنا سبنا علامة وعليكوا علمنا، كله مظبوط ع الظبطة نحضر ناخد اللقطة يوجد فكة والاخضر عارف اني جامد اوي.

يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي ساهر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بعد غد الأحد، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك.

وأعلن تامر عاشور عن وصوله جدة عبر خاص ستورى بحسابه بتطبيق إنستجرام.

وكتب تامر عاشور: “وصات بلدى الحبيبة جدة”.