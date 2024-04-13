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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| تامر عاشور: وصلت بلدي الحبيبة جدة.. وموعد عرض الجزء الثاني من البيت بيتي

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

بينو وكراكيرى راجعين.. موعد العرض الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي

يعرض الجزء الثانى من مسلسل “البيت بيتى” بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر يوم 25 أبريل الجاري، عبر منصة شاهد.

عنبة ومسلم يطرحان دويتو أولاد مسك" احتفالا بالعيد.. فيديو

طرح عنبة ومسلم أغنية جديدة على طريقة الدويتو، تزامنا مع احتفالات العيد، وتحمل إسم "أولاد مسك" من كلمات مسلم وحازم اكس وألحان وتوزيع مسلم، وإنتاج روتانا، وتصدرت التريند، وحققت أكثر من 250 ألف مشاهدة.

 وتقول كلمات الاغنية :


سجل عندك ملحوظة مش هتشوفنا في صورة مهزوزة، لافيها قبلينا ولا فيها بعدينا طول ما حنا فيها مش هتشموها، عملناها بـ كيف كيفنا مين عرف يوم يوقفنا جايين نسيب بصمتنا سبنا علامة وعليكوا علمنا، كله مظبوط ع الظبطة نحضر ناخد اللقطة يوجد فكة والاخضر عارف اني جامد اوي.

تامر عاشور قبل حفله في السعودية: وصلت بلدي الحبيبة جدة

يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي ساهر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بعد غد الأحد، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك. 

وأعلن تامر عاشور عن وصوله جدة عبر خاص ستورى بحسابه بتطبيق إنستجرام.

وكتب تامر عاشور: “وصات بلدى الحبيبة جدة”.

البيت بيتي الفنان تامر عاشور المملكة العربية السعودية حفلات عيد الفطر مسلسل البيت بيتي مسلسل “البيت بيتي”

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