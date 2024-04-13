بقوة شحن 125 وات.. موتورولا تحطم المقاييس بموبايل جبار

تعتزم شركة موتورولا تقديم ميزة الشحن الفائق مع هاتفها المميز الجديد Motorola Edge 50 Pro إلى جانب بطارية كبيرة وعدد من المواصفات الكبيرة.

ومن المنتظر أن تعلن موتورولا عن هاتف Motorola Edge 50 Pro في 16 أبريل، الذي سيأتي مزودًا بشحن سريع بقوة شحن جبارة بقوة 125 وات بتقنية TurboPower مما يقلل المدة الخاصة بوقت الشحن.

ويحتوي هاتف موتورولا Motorola Edge 50 Pro على معالج من نوع Snapdragon 7 Gen 3 SoC، وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقوة 125 وات، واللاسلكي بقدرة 50 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات.

ويأتي هاتف موتورولا Motorola Edge 50 Pro بشاشة من نوع OLED قياس6.7 بوصة وتردد 144 هرتز في الثانية، مع سطوع يبلغ 2000 شمعة في المتر المربع، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف موتورولا Motorola Edge 50 Pro نظام كاميرا خلفية ثلاثية 50 ميجابكسل رئيسية مع ميزة OIS، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 13 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة، وثالثة تليفوتوجرافية مع زووم بصري 3x دقة 10 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.