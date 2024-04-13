ورطة جديدة للأهلي بعد إصابة نجم وسط الفريق قبل مباراة القمة

قبل المواجهة الكبيرة بين الأهلي والزمالك في قمة دوري NILE، يتعرض لاعب جديد من التشكيلة الأساسية للأهلي لإصابة مؤسفة.

أحمد نبيل "كوكا"، لاعب الوسط الأساسي في فريق الأهلي، أبلغ الجهاز الطبي بالنادي عن شعوره بآلام في الركبة بعد المباراة الأخيرة ضد نادي زد.

كوكا شارك كأساسي في فوز الأهلي على نادي زد بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جرت يوم الخميس الماضي. وبعد تعرضه لكدمة قوية خلال اللقاء، شعر كوكا بآلام في الركبة وقام بإبلاغ الطاقم الطبي بالنادي.

بعد إجراء الفحوصات اللازمة، تبين وجود آلام في الرباط الداخلي للركبة لدى كوكا. يعمل الطاقم الطبي بجدية على تجهيز اللاعب للمباراة المهمة يوم الإثنين بواسطة جلسات العلاج الطبيعي.

هذه الإصابة تضيف إلى قائمة الغيابات في وسط الميدان للأهلي، حيث يغيب كلاً من إمام عاشور بسبب جراحة الكتف، وأليو ديانج بسبب الركبة، ومروان عطية بسبب آلام العضلة الخلفية.

وتجدر الإشارة إلى أن المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك ستجرى يوم الإثنين الموافق 15 أبريل على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة لدوري NILE.