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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحفلات الفنية المسائية تجذب المصريين والسياح فى ثالث أيام العيد بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نظمت عدد من الفنادق السياحية بالغردقة حفلات مسائيه على شاطى البحر الاحمر خلال  أيام عدد الفطر .

وحملت الحفلات الطابع الفرعونى من خلال الفقرات التى يقدمها فريق الانيميش الذى يرتدى الزى الفرعونى وايضا موقع الحفل الذى يضم المجسمات الفرعونية التى لاقت استحسان المصريين والسياح

وتضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية والرقص الشرقى وعروض الفير شو .

وضمت بوفيهات الحفل الاكلات منها البطاطا والذرة والمشروبات حيث تتواصل احتفالات  الفنادق والمنتجعات السياحية بالبحرالاحمر  .

وقال محمد وفا مدير أحد فنادق الغردقة  إن الفنادق حريصة علي تقديم انشطة متنوعة ومختلفة لاسعاد الأفواج السياحية واحتفالا بعيد الفطر يتضمن فقرات فنية وترفيهية وفلكلورية وشعبية بجانب تقديم الحلويات الشرقية وكعك العيد والبسكويت والبيتي فور والترمس والسوداني وشيكولاتة.

وأشار الشيف محمد عبد الرازق الشيف العمومى بأحد فنادق الغردقة  إن الفندق يقدم خلال العيد اكلات الأسماك والرنجة والبسكويت والكعك والترمس والسودانى وخلال أيام العيد يتم تقديم  الأكلات المصرية مثل الرنجه والفسيخ والترمس والسوداني وكذلك الفواكة والحلوي الشرقية

وأضاف عبد الرازق أن بوفية العيد متنوع حيث نحرص علي إعداد وجبات مناسبة للعيد حيث تم عمل ركن خاص لكعك العيد والبسكويت والبيتي فور بكل الأنواع وهى مفضلة جدا للأجانب مع عمل تورتة العيد للاحتفال علي الشاطيء مع الفقرات الفنية.

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