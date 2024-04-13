لوك مثير | شقيقة رونالدو في أجرأ إطلالاتها.. شاهد

خطفت كاتيا أفييرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأنظار بجمالها وقوامها الممشوق، فى أحدث إطلالة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

بدت "كاتيا" بإطلالة جريئة حيث ارتدت بيجامة مثيرة مطبوع عليها ورود رقيقة، ومكشوفة من ناحية الصدر البطن، واعتمدت تسريحة شعر مميزة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الناعمة ولون البينك في الشفاه.

وتتميز شقيقة النجم البرتغالي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

يذكر أن نادى النصر السعودي، تعاقد فى يناير الماضي، مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.