أولى حلقات البرنامج على صدى البلد.. تعرف على نجوم أنا وهو وهي

انطلقت اليوم السبت أولى حلقات برنامج «أنا وهو وهي»، على شاشة قناة صدى البلد، والذي سيذاع من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع.

وبدأت الإعلامية دينا رامز بالحديث عن فكرة برنامج «أنا وهو وهي»، موضحة أن البرنامج يستهدف كل أفراد الأسرة وليس فئة معينة، وسيتناول موضوعات تمس كل صغير وكبير في الأسرة المصرية.

وأضافت دينا رامز، أن برنامج «أنا وهو وهي»، اجتماعي متنوع، سيتناول العديد من الموضوعات المختلفة، مؤكدة أن البرنامج سيتناول أفكارا فنية واجتماعية بكل سهولة.

ورحبت الإعلامية دينا رامز بانضمام الإعلامية آية شعيب، وحسام المراغي، وشريف نور الدين، إلى أسرة مذيعي برنامج «أنا وهو وهي».