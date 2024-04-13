بايدن يعود إلى البيت الأبيض لبحث الوضع في الشرق الأوسط

يعود الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض اليوم السبت من ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير “للتشاور مع فريقه للأمن القومي بشأن الأحداث في الشرق الأوسط”، بحسب البيت الأبيض.

وكان من المفترض في الأصل أن يعود بايدن إلى البيت الأبيض يوم الأحد.

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنه يتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل 'عاجلا وليس آجلا' وحذر طهران من المضي قدما.



وعندما سأله الصحفيون عن رسالته إلى إيران، قال بايدن ببساطة: 'لا تفعل'، وأكد التزام واشنطن بالدفاع عن إسرائيل.



وقال 'نحن ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل. سندعم إسرائيل. سنساعد في الدفاع عن إسرائيل ولن تنجح إيران'.



استعدت إسرائيل لهجوم محتمل من قبل إيران أو وكلائها مع تزايد التحذيرات من الانتقام من هجوم على مجمع السفارة الإيرانية الأسبوع الماضي في دمشق أدى إلى مقتل قائد كبير في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وستة ضباط آخرين.