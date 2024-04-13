أول تعليق من البيت الأبيض على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس جو بايدن سيجتمع مع مستشاري الأمن القومي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إطلاق إيران طائرات مسيرة من أراضيها ومن أراضي وكلائها نحو أراضي دولة إسرائيل.

وقال: "نحن نراقب التهديد في المجال الجوي. الحديث عن تهديد يحتاج إلى عدة ساعات لبلوغ الأراضي الاسرائيلية".

وأضاف: "جيش الدفاع وسلاح الجو ينفذون الخطط المرتبة التي استعد للتعامل معها. في إطار الاستعدادات خدمات الـ GPS غير متاحة في عدة مواقع في أنحاء البلاد. وتم التشويش بشكل مركّز ومؤقت".