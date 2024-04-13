أول تعليق لرئيس الوزراء البريطاني على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

ادان ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني الهجوم الايراني الذي شنته طهران ليلة السبت في ضربة انتقامية وجهتها ضد مواقع عسكرية في إسرائيل.

وقال سوناك في تدوينة عبر حسابه على موقع X “أدين بأشد العبارات الهجوم المتهور الذي نفذه النظام الإيراني ضد إسرائيل”.

واضاف: “أدين بأشد العبارات الهجوم المتهور الذي قام به النظام الإيراني ضد إسرائيل، لقد أثبتت إيران مرة أخرى أنها عازمة على زرع الفوضى في ساحتها الخلفية”.



واستطرد: ستواصل المملكة المتحدة الدفاع عن أمن إسرائيل وأمن جميع شركائنا الإقليميين، بما في ذلك الأردن والعراق.

وتابع "إلى جانب حلفائنا، نعمل بشكل عاجل على استقرار الوضع ومنع المزيد من التصعيد. لا أحد يريد رؤية المزيد من إراقة الدماء".