عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق لرئيس الوزراء البريطاني على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

صدى البلد

ادان ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني الهجوم الايراني الذي شنته طهران ليلة السبت في ضربة انتقامية وجهتها ضد مواقع عسكرية في إسرائيل.

وقال سوناك في تدوينة عبر حسابه على موقع X “أدين بأشد العبارات الهجوم المتهور الذي نفذه النظام الإيراني ضد إسرائيل”.

واضاف: “أدين بأشد العبارات الهجوم المتهور الذي قام به النظام الإيراني ضد إسرائيل، لقد أثبتت إيران مرة أخرى أنها عازمة على زرع الفوضى في ساحتها الخلفية”.
 

واستطرد: ستواصل المملكة المتحدة الدفاع عن أمن إسرائيل وأمن جميع شركائنا الإقليميين، بما في ذلك الأردن والعراق.

وتابع "إلى جانب حلفائنا، نعمل بشكل عاجل على استقرار الوضع ومنع المزيد من التصعيد. لا أحد يريد رؤية المزيد من إراقة الدماء".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شيرين سيف النصر .. أعراض غير متوقعة وراء رحيل الفنانة الشهيرة

وفاة شيرين سيف النصر .. وهذه وصيتها

مصدر أمني مصري رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى

التلفزيون الإيراني يعلن بدء عملية عسكرية واسعة ضد أهداف في إسرائيل

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

وفاة شيرين سيف النصر.. سر اكتئاب الفنانة الراحلة فترة طويلة عام 2011

إغلاق المجال الجوي الأردني أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة

في عزايا .. ماذا طلبت شيرين سيف النصر قبل وفاتها بلحظات؟

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لاتخاذ أي إجراءات حال وقوع هجوم إيراني

الولايات المتحدة تحدد هوية الموظف الأمريكي المقتول في يافا

قصر باكنجهام: الملك تشارلز أصيب بالصدمة والرعب عقب علمه بحادث سيدني

نتنياهو: مقتل المراهق الإسرائيلي "جريمة نكراء"

نائبة بايدن تلتقي بعائلات الرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى حماس

جويتريش يحذر من حرب معلومات مضللة في قطاع غزة

إسرائيل تنشر للمرة الأولى منظومتها الدفاعية الصاروخية الجديدة على متن سفينة حربية

CNN: إيران سترد عبر وكلائها بتنفيذ هجوم كبير ضد إسرائيل الأسبوع الجاري

ترشيحاتنا

مصر : نتواصل مع طرفي الصراع الإيراني الإسرائيلي لتجنيب المنطقة منعطفا خطيرا

دار الإفتاء: ابتلاع البلل الباقي في فم الصائم لا يؤثر على صحة الصوم

أول تعليق لرئيس الوزراء البريطاني على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

اعتبارا من الساعة الواحدة .. إغلاق الأجواء اللبنانية مؤقتا بسبب هجوم إيران

مصر تعرب عن قلقها البالغ تجاه مؤشرات التصعيد الإيراني الإسرائيلي

مصر تُحذر من مخاطر التصعيد الإيراني-الإسرائيلي وتطالب بضبط النفس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب فى وفاة الملايين آخرهم شيرين سيف النصر .. كيف تحمى نفسك من هذا المرض

في عزايا .. ماذا طلبت شيرين سيف النصر قبل وفاتها بلحظات؟

سبب وفاة شيرين سيف النصر .. الإسعافات الأولية للوعكة الصحية المفاجئة للفنانة الراحلة

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ