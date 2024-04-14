طائرات عسكرية أمريكية وبريطانية تسقط مسيرات إيرانية فوق الحدود العراقية السورية

أفادت القناة 12 الإسرائيلية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن طائرات عسكرية أمريكية وبريطانية أسقطت مسيرات إيرانية فوق منطقة الحدود العراقية السورية.

وقالت إن مسؤولين أمريكيين طلبوا من إسرائيل عقد مباحثات مسبقة بشأن أي رد إسرائيلي على إيران.

قال مسؤول عسكري إسرائيلي لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن الجيش الإسرائيلي يعتزم اعتراض الطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران، قبل أن تصل إلى الأجواء الإسرائيلية.

وأضاف المسؤول العسكري الإسرائيلي، أن تل أبيب تتوقع أن إيران قد تطلق موجات إضافية من الطائرات المسيرة مع مرور الوقت، وهي تراقب إمكانية شن هجمات جديدة.

وقال الجيش الإسرائيلي، السبت، إن إيران أطلقت أكثر من مئة مسيرة متفجرة باتجاه إسرائيل حتى الآن.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق، أنه استهدف أماكن محددة في إسرائيل بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وذلك رداً على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قنصليتها في دمشق.