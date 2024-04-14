عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من زعيم الأغلبية الديمقراطية بالشيوخ الأمريكي بشأن إيران وإسرائيل

صدى البلد

أصدر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، بيانًا عاجلاً بشأن الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وقال شومر في بيانه: "لقد تحدثت للتو مع كبار المسؤولين في الإدارة وأكدوا التقارير التي تفيد بان القوات الأمريكية والإسرائيلية عملت معًا للمساعدة في حماية إسرائيل من الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقتها إيران".

وأضاف: "ومع استمرار ظهور التفاصيل، يبدو ولحسن الحظ أن عددًا قليلاً من الطائرات بدون طيار تمكنت من العبور، وكان هناك عدد قليل من الضحايا".

وتابع شومر: "أشيد بمهنية وشجاعة أفراد الخدمة الأمريكية وأفراد الخدمة الإسرائيلية الذين عملوا بشكل منسق لوقف الهجوم الإيراني على إسرائيل ومنع وقوع خسائر في الأرواح وأدين بشدة الهجوم الذي شنته الحكومة الإيرانية وما زلت أشعر بالقلق إزاء خطر حدوث مزيد من التصعيد للأعمال العدائية في الشرق الأوسط".

وأردف: "لقد أوضحت الولايات المتحدة للعالم أن التزامنا بأمن إسرائيل صارم وأننا نقف جنبا إلى جنب مع شعب إسرائيل ويتعين على النظام الإيراني أن يتخذ خطوات فورية لوقف سلوكه العدواني المتهور.. بالنظر إلى أحداث الليلة، فمن الواضح أن أفضل طريقة لمساعدة إسرائيل هي أن يقوم مجلس النواب بسرعة بتمرير ملحق الأمن القومي المقدم من الحزبين في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة شيرين سيف النصر.. انقذ نفسك وعالج المرض في بدايته

وفاة شيرين سيف النصر .. أعراض غير متوقعة وراء رحيل الفنانة الشهيرة

وفاة شيرين سيف النصر .. وهذه وصيتها

مصدر أمني مصري رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

في عزايا .. ماذا طلبت شيرين سيف النصر قبل وفاتها بلحظات؟

وفاة شيرين سيف النصر.. سر اكتئاب الفنانة الراحلة فترة طويلة عام 2011

إيران: تعرض قاعدة جوية إسرائيلية في النقب لأضرار جسيمة

ترشيحاتنا

بايدن: أجتمع مع قادة مجموعة السبع للرد على الهجوم الإيراني

بيان عاجل من زعيم الأغلبية الديمقراطية بالشيوخ الأمريكي بشأن إيران وإسرائيل

القاهرة الإخبارية: سلطات الاحتلال مارست التضييق على فريق العمل

حزب الله يعلن استهداف مواقع إسرائيلية في الجولان السوري بعشرات الصواريخ

الصيف السبب.. عودة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء ساعتين يوميا

إسرائيل تتوعد إيران برد قوي وحاسم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انطلاقها.. أبرز السيارات الطائرة ومواصفاتها

مكياج جذاب.. حلا شيحة تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فستان صيفي.. ابنة أصالة تبهر المتابعين بإطلالة بسيطة

بعد الهزيمة بثلاثة أهداف|لاعب أتالانتا يسخر من نجم ليفربول.. ماذا يحدث الخميس؟

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ