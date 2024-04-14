جيش الاحتلال ينفي السماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة

نفى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، التقرير عن السماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى منطقة شمال قطاع غزة وقال: شمال غزة لا يزال منطقة حرب".

وكتب أدرعي في تغريدة نشرها موقع X: إن الشائعات التي تقول إن قوات الجيش الإسرائيلي تسمح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى المنطقة الشمالية من قطاع غزة كاذبة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وأضاف: لا يسمح الجيش الإسرائيلي بعودة السكان لا عبر صلاح الدين ولا عبر شارع الرشيد".

وخاطب أدرعي سكان غزة وأكد: "لسلامتكم، لا تقتربوا من القوات العاملة هناك. المنطقة الشمالية من قطاع غزة لا تزال منطقة حرب ولن نسمح بالعودة إليها".