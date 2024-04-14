نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لجوميز قبل مباراة القمة

وجه محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، رسالة للبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، قبل مباراته المرتقبة ضد الأهلي في القمة 127.

وقال محمد صلاح، خلال تصريحات تلفزيونية :"المباراة الأخيرة للزمالك ليست مقياسا رغم النتيجة والأداء الرائع، ولكن الزمالك أًصبح عنده شخصية داخل الملعب".





وأضاف: "حراس المرمى سوف يكون لهم دور كبير في حسم نتيجة لقاء القمة، نصيحتي لجوميز بلاش تأليف في التشكيل".





وتابع :"الزمالك يمتلك لاعبين مميزين، وأتمنى مشاهدة محمد شحاتة في وسط الملعب على حساب أحمد حمدي أو ناصر ماهر".