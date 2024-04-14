عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لجوميز قبل مباراة القمة

صدى البلد

وجه محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، رسالة للبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، قبل مباراته المرتقبة ضد الأهلي في القمة 127.

 

وقال محمد صلاح، خلال تصريحات تلفزيونية :"المباراة الأخيرة للزمالك ليست مقياسا رغم النتيجة والأداء الرائع، ولكن الزمالك أًصبح عنده شخصية داخل الملعب".


 

وأضاف: "حراس المرمى سوف يكون لهم دور كبير في حسم نتيجة لقاء القمة، نصيحتي لجوميز بلاش تأليف في التشكيل".


 

وتابع :"الزمالك يمتلك لاعبين مميزين، وأتمنى مشاهدة محمد شحاتة في وسط الملعب على حساب أحمد حمدي أو ناصر ماهر".

المباراة الأخيرة تصريحات تلفزيونية جوزية جوميز محمد شحاتة محمد صلاح ناصر ماهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة شيرين سيف النصر.. انقذ نفسك وعالج المرض في بدايته

بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بجنوب سيناء

600 جنيه الآن|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة جنونية وعيار21 مفاجأة

جيش الاحتلال يسمح للأطفال والنساء بالعودة إلى شمال قطاع غزة

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس.. تفاصيل رسمية الآن

تحرك إسرائيلي وقلق أمريكي| أول تعليق من واشنطن على الهجوم الإيراني.. ومجلس الأمن يتدخل

رسميًا من اليوم.. ارتفاع أسعار السجائر

غيابات الأهلي في القمة.. موقف كوكا ومروان عطية من المشاركة أمام الزمالك

ترشيحاتنا

روسيا: الهجوم الإيراني على إسرائيل للدفاع عن النفس

كولر لا يخسر من الزمالك.. هل تستمر العقدة البيضاء أمام الساعة السويسرية؟

أحترس تلك الأجزاء| قد تصيبك بمرض السرطان.. ما علاقة الدواجن؟

فحص 4.9 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

كابوس الإصابات يخيم على الزمالك قبل لقاء القمة أمام الأهلي

الرئيس الإيراني: سنوجه ردًا قاسيًا إلى إسرائيل حال شنها هجومًا جديدًا علينا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إمكانيات جبارة .. تسريبات جديدة حول ساعة Galaxy Watch 7 الذكية

أسعار خرافية .. إطلالات الفنانات بالعيد تثير الجدل بالسوشيال ميديا

سجل خالٍ من الهزائم|هل يداوي ليفربول جراحه الأوروبية أمام كريستال بالاس.. وأرقام مميزة لـ«صلاح»

طريقة عمل الحواوشي بالعيش الأبيض

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ