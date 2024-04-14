عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجازة عيد الفطر ترفع نسب الإشغال بفنادق الغردقة إلى أقصى حدودها

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

 شهدت منتجعات الغردقة في محافظة البحر الأحمر ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الإشغال، حيث وصلت إلى 95٪، وهو ما يعكس تفضيل السياح الألمان لهذه الوجهة الساحلية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

 

تعود هذه الزيادة الكبيرة في الطلب إلى الاستقطاب المتزايد لمنتجعات الغردقة خلال فترة العطلات، حيث أعلنت عدة فنادق ومنتجعات عن اكتمال حجوزاتها بنسبة 100٪، مما يعكس الطلب الكبير على هذه الوجهة السياحية المميزة.

 

شهدت الفعاليات الترفيهية المقامة خلال إجازة عيد الفطر تنوعاً كبيراً، حيث استمتع السياح المحليون والدوليون بحفلات موسيقية وعروض ترفيهية ممتعة على طول شواطئ البحر الأحمر.

 

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة ارتفاعاً في معدلات الوصول، نظراً لاحتفالات أعياد الربيع وتخفيض درجات الحرارة، حيث تستمر الفنادق والمنتجعات في تنظيم فعاليات يومية على الشواطئ لتلبية تطلعات زوار البحر الأحمر وضيوفها.

إجازة عيد الفطر المبارك اجازة عيد الفطر البحر الأحمر الفطر المبارك شواطئ البحر الأحمر عيد الفطر المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكذوبة سد النهضة.. خبير: الشعب الإثيوبي لم يستفد بقطرة مياه

إعلام إسرائيلي: "صفقة سرية" أبرمتها إيران مع الولايات المتحدة

600 جنيه الآن|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة جنونية وعيار21 مفاجأة

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس.. تفاصيل رسمية الآن

أسعار اللحوم تفاجيء الجميع وهذا سعر الكيلو الآن في الأسواق.. تفاصيل

بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بجنوب سيناء

الصيف السبب.. عودة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء ساعتين يوميا

غيابات الأهلي في القمة.. موقف كوكا ومروان عطية من المشاركة أمام الزمالك

موضوعات متعلقة

تواصل الاحتفالات بعيد الفطر المبارك بالغردقة والفنادق ترفع شعار كامل العدد

الحفلات الفنية المسائية تجذب المصريين والسياح فى ثالث أيام العيد بالغردقة

عروض الفلاي بورد.. لعبة الرجل الطائر على شواطئ الغردقة تجذب السياح والمصريين

ميناء سفاجا يستقبل 63 ألف طن قمح روسي

استعراضات مائية مثيرة.. الفلاي بورد تجذب نزلاء فنادق الغردقة

جولات موسعة ومجهود مكثف لصحة البحر الأحمر خلال أيام العيد

الصور الأولى لاحتراق يخت سياحي وإنقاذ 13 شخصا

توافد المواطنين والزائرين على شواطئ منتجع العائلات في ثاني أيام عيد الفطر

ترشيحاتنا

إيران تعلن قائمة أهدافها من هجماتها على إسرائيل.. اخطرها مفاعل ديمونة

«بايدن»: سنضغط على إسرائيل لتنسيق رد دبلوماسي لمنع التصعيد العسكري مع إيران

تحرك مفاجيء في أسعار الذهب اليوم الأحد 14 أبريل 2024

استغل سذاجتها.. ذئب كرداسة التهم جسد طالبة الاعدادي داخل شقته.. تفاصيل واعترافات

تعرف علي موقف مروان عطية من المشاركة في مباراة القمة

فرنسا تطالب مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى إسرائيل و4 دول أخرى.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عارضة أزياء ترتدي ملابس دينا الشربيني بصاحبة السعادة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

إمكانيات جبارة.. شركة Realme تستعد لكشف النقاب عن سماعة Realme Buds T110

احذر.. علامات بالخضار إذا تناولتها تصيبك بالسرطان

طريقة عمل كيكة الزبادي بالفراولة

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ