إجازة عيد الفطر ترفع نسب الإشغال بفنادق الغردقة إلى أقصى حدودها

شهدت منتجعات الغردقة في محافظة البحر الأحمر ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الإشغال، حيث وصلت إلى 95٪، وهو ما يعكس تفضيل السياح الألمان لهذه الوجهة الساحلية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

تعود هذه الزيادة الكبيرة في الطلب إلى الاستقطاب المتزايد لمنتجعات الغردقة خلال فترة العطلات، حيث أعلنت عدة فنادق ومنتجعات عن اكتمال حجوزاتها بنسبة 100٪، مما يعكس الطلب الكبير على هذه الوجهة السياحية المميزة.

شهدت الفعاليات الترفيهية المقامة خلال إجازة عيد الفطر تنوعاً كبيراً، حيث استمتع السياح المحليون والدوليون بحفلات موسيقية وعروض ترفيهية ممتعة على طول شواطئ البحر الأحمر.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة ارتفاعاً في معدلات الوصول، نظراً لاحتفالات أعياد الربيع وتخفيض درجات الحرارة، حيث تستمر الفنادق والمنتجعات في تنظيم فعاليات يومية على الشواطئ لتلبية تطلعات زوار البحر الأحمر وضيوفها.