بعد الهجوم الإيراني.. إسرائيليون يتدفقون إلى مطار بن جوريون

لم يردع الإسرائيليين الهجوم الإيراني الذي أدى إلى إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي لعدة ساعات، حيث أظهرت صور الإسرائيليين وهم يتدفقون إلى مطار بن جوريون للقيام برحلات جوية لقضاء عطلة عيد الفصح القادمة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فبينما كان من المتوقع أن يشهد اليوم حوالي 52000 مسافر يقومون بـ 380 رحلة جوية، فإن الإلغاءات من قبل عدد من شركات الطيران تعني أن حوالي 30000 شخص فقط سيسافرون من المطار على مدار اليوم.

وأطلقت إيران وابلا من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر تشنه على إسرائيل بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، مما يهدد بتصعيد كبير في ظل تعهد الولايات المتحدة بدعم "لا يتزعزع" لإسرائيل.

وعقب الهجوم، أعادت مطارات إسرائيل والأردن والعراق ولبنان فتح مجالها الجوي اليوم الأحد، بعد إغلاقها تزامنا خشية المسيّرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل خلال الليل.