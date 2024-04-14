برلمانية: فشل المخطط الإسرائيلي لجر مصر إلى الحرب دفعها للتصعيد ضد إيران

أكدت النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية بمجلس الشيوخ، أن الهجوم الصاروخى من الجانب الإيراني على مناطق متفرقة داخل إسرائيل سواء بصواريخ أو طائرات مسيره هو بداية وشيكة لتصعيد نطاق الحرب داخل منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت النائبة إلى أن ضرب إسرائيل للسفارة الإيرانية فى دمشق هو محاولة لجر الجانب الإيراني إلى حرب بعد أن فشل المخطط الصهوينى في جر مصر لهذه المعركة.

وأوضحت أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يسعى إلى تحقيق أية مكاسب للبقاء فى مكانه بعد حالة الفشل التى تشهدها إسرائيل فى السنوات الأخيرة بسبب سياسته.

وحذرت وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية بمجلس الشيوخ، من استمرار التصعيد بين الجانبين الإيراني والإسرائيلي، منوهة بأن عواقبه ستكون وخيمة، مما يجعل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار ويؤدى إلى توسيع نطاق الحرب لأمد غير متوقع.

ولفتت النائبة، إلى أن إيران وجهت 150 صاروخا تجاه مناطق متفرقة داخل إسرائيل وحسب ما ذكر من قبل المصادر الأمريكية الإسرائيلية تم صد أكثر من 90% من هذه الصواريخ، وذلك يرجع إلى نشر مضادات صواريخ أمريكية داخل إسرائيل فى الأيام الماضية، مما ساعد فى التصدي للهجمات الإيرانية.

وأوضحت أن مصر تسعى إلى تحقيق التهدئة، خاصة وأن استمرار التصعيد الإيراني _الإسرائيلى سيكون له عواقب وخيمة داخل منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يجب الانتباه إليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.