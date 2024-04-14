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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صندوق البحر الأحمر السينمائي يفتح باب التقديم للمشاريع الفنية في مرحلة الإنتاج

مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر

أعلن صندوق البحر الأحمر التابع لمهرجان البحر الأحمر السينمائي عن فتح باب التقديم للمنح المالية لدعم المشاريع الفنية في مرحلة الإنتاج، ضمن ثاني جولاته لعام 2024م.

يُمكِن لصُنّاع الأفلام من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وإفريقيا تقديم طلباتهم ابتداءً من تاريخ 6 أبريل الجاري، وحتى 30 أبريل 2024م.
 

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وتهدف الجولة الثانية إلى دعم المشاريع السينمائية التي تستعد لدخول طور التصوير ضمن أولى مراحل الإنتاج، عبر تقديم منح مالية تُمكنهم من إتمام مرحلة الإنتاج، ويشمل الدعم كلٌ من الأفلام الروائية الطويلة، وأفلام التحريك، بالإضافة إلى المسلسلات والأفلام القصيرة.

ومنذ انطلاقه في 2021م؛ قدم صندوق البحر الأحمر التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي دعمه لأكثر من 250 فيلمًا، تشمل الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية والمسلسلات وأفلام التحريك، وحازت الكثير من الأعمال المدعومة من قبل الصندوق جوائز عالمية عدة على مدار السنوات الماضية.

يذكر ان مؤسسة البحر الأحمر السينمائي هي جهة مستقلة غير ربحية تم تأسيسها لتحويل المملكة العربية السعودية والعالم العربي إلى مركز عالمي لصناعة الأفلام، وتأتي تحت مظلتها عدة أقسام شاملة لجميع جوانب الصناعة السينمائية تساهم معًا في تشكيل هيكلها وبناء كيانها، وهي: سوق البحر الأحمر، وصندوق البحر الأحمر، ومعامل البحر الأحمر، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وتُعتبر المؤسسة منصة رئيسية لصُنّاع الأفلام الواعدين في الصناعة، حيث تُمكنهم من ترك بصمتهم في المشهد السينمائي العالمي مع الحفاظ على تراث السينما العربية الكلاسيكية.

وتلعب مؤسسة البحر الأحمر السينمائي دوراً محورياً في رعاية الجيل الجديد من صُنّاع الأفلام، كما أنها تعمل على بناء صناعة أفلام مستدامة في المملكة العربية السعودية وإفريقيا وآسيا.

وصندوق البحر الأحمر هو مبادرة رائدة تم إطلاقها بواسطة مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، بهدف رعاية المواهب وتعزيز النمو في صناعة السينما العالمية مع التركيز على دعم صُنّاع الأفلام من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وأفريقيا.

زيخصص الصندوق كلًا من الدعم المالي والإرشاد التوجيهي والموارد الضرورية لتمكين الروايات المتنوعة وتحفيز الأفكار المبتكرة

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