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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التعليم تعلن عودة الدراسة بالمدارس غدا.. والطلاب يستعدون لامتحان "المهام الأدائية"

عودة الدراسة في المدارس
عودة الدراسة في المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر عودة الدراسة بجميع مدارس الجمهورية ابتداء من غد الاثنين الموافق 15 ابريل 2024 بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2024 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن عودة الدراسة في المدارس غدا ستتم طبقا للمواعيد الدراسية العادية التي كانت مطبقة قبل شهر رمضان الكريم .

وشددت الوزارة، على جميع الطلاب والطالبات ضرورة الالتزام بالحضور ابتداء من غد الاثنين ، على أن يكون الحضور بالزي المدرسي الرسمي مع الالتزام بإحضار جميع الأدوات الشخصية والدراسية الخاصة بكل طالب. 

استمرار تفعيل تسجيل الغياب في جميع المدارس

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن الدراسة مستمرة لجميع الصفوف مع استمرار تفعيل تسجيل الغياب بجميع المدارس ، مشيرةً إلى أنه سوف يتم تقييم الطلاب بالصفوف الدراسية من الأول حتى الثالث الابتدائي، باستخدام نظام يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، دون إجراء أي امتحانات، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها "الشفهية - التحريرية - المهارية"، وبناءً على أسلوب الأداء المتدرج.

ونشرت المدارس عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تنبيهات مشددة لجميع الطلاب ، تشدد على عودة الدراسة في جميع المدارس لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بداية من غد الاثنين الموافق  15 ابريل 2024، ليتم الانتهاء من مناهج ومقررات الترم الثاني 2024 وكذلك الانتهاء من المراجعات اللازمة قبل امتحانات الترم الثاني 2024 .

وقررت بعض المدارس بدء جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024 من غد الاثنين 15 ابريل فيما قررت مديريات اخرى بدء جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024  يوم 17 ابريل وقررت بعض المديريات بدء جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024 يوم 21 ابريل. 

جدير بالذكر انه بناء على تعليمات وقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فمن المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الترم الثاني 2024 ، لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم 8 مايو 2024. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم عقد أي امتحانات ايام اعياد الاخوة المسيحيين وذلك خلال أيام 4 و5 و 6 و7 مايو القادم.

عودة الدراسة في المدارس
عودة الدراسة في المدارس
عودة الدراسة في المدارس
عودة الدراسة في المدارس
عودة الدراسة في المدارس
عودة الدراسة في المدارس
عودة الدراسة في المدارس
عودة الدراسة في المدارس
عودة الدراسة في المدارس
عودة الدراسة في المدارس
عودة الدراسة في المدارس
عودة الدراسة في المدارس
عودة الدراسة المدارس الدراسة التربية والتعليم عودة

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