رئيس قطاع استصلاح الأراضي يشهد افتتاح موسم حصاد القمح في سيناء

شهد المهندس طارق صلاح رئيس قطاع استصلاح الأراضي، افتتاح موسم حصاد القمح في القرية الرابعة بمراقبة شرق القناة بسيناء، بحضور عد من قيادات القطاع، والقيادات الشعبية والتنفيذية والمزارعين.

وقال رئيس قطاع استصلاح الأراضي - في تصريح اليوم - إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل الدائم والمتابعة المستمرة للمزارعين خلال موسم حصاد وتوريد القمح والعمل على تذليل أي عقبات أو مشكلات قد تواجههم.

وأضاف أن مزارعي القمح بالمراقبة قد توجهوا بالشكر إلى وزارة الزراعة، للجهود المبذولة لدعمهم ودعم الفلاح المصري، والمتابعة المستمرة بتقديم الدعم الفني، وتوصيل التوصيات الفنية الزراعية المناسبة لكل فترة ولكل محصول، في سبيل تحقيق إنتاجية عالية، تساهم في تحقيق عائد مجزي من الزراعة.

وأكد صلاح أن قطاع استصلاح الأراضي يواصل تقديم كافة أشكال الدعم لجميع المستفيدين بالمراقبات التابعة له، والتيسير عليهم، فضلا عن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وكذلك متابعة زراعاتهم، وتقديم التوصيات الفنية لهم، ونقل الممارسات الزراعية الحديثة، ونتائج البحوث الزراعية العلمية.