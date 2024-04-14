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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سبب الوفاة.. مدير أعمال شيرين سيف النصر يكشف اللحظات الأخيرة في حياتها|فيديو

شيرين
شيرين

أرجع خالد محيي الدين، مدير أعمال الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر،  سبب وفاة الفنان شيرين سيف النصر، إلى إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، موضحا "مكنتش تعبانة خالص، وضغطها كان واطي بقالها فترة، وكانت واخدة على كده".

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وأضاف “محيي الدين”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ما حدث بشأن عزاء الراحلة شيرين سيف النصر ما هو إلا سوء فهم فقط لا غير، وسيتم إقامة العزاء يوم الثلاثاء المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب مباشرة.

وكشف مدير أعمال الراحلة شيرين سيف النصر، عن اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة شيرين سيف النصر قبل أن تفارق الحياة، قائلا "كنا قاعدين نتفرج على التليفزيون سوا عادي، وفجأة قالتلي أنا تعبانه ومصدعة، فاقترحت عليها بالذهاب إلى المستشفى، وقمت بالاتصال بالإسعاف وتم نقلها على الفور، ولم تمكث طويلا حتى توفاها الله".
 

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