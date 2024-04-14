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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محذرا من التصعيد الإسرائيلي.. العاهل الأردني لـ بايدن: بلادنا لن تكون ساحة لحرب إقليمية

بايدن والعاهل الأردني
بايدن والعاهل الأردني

تلقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحثا خلاله آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد والتوصل لوقف إطلاق النار في غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أكد الملك عبدالله ضرورة وقف التصعيد فورا في الإقليم، محذرا من أن أية إجراءات تصعيدية إسرائيلية ستؤدي إلى توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

وشدد العاهل الأردني على أن وقف الحرب على غزة فورا هو السبيل لوقف التصعيد وحماية المنطقة من تبعاته.

كما أكد أن الأردن لن يكون ساحة لحرب إقليمية، مجددا التحذير من تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية.

وشدد على ضرورة حماية المدنيين في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشتى الطرق وبشكل كاف ومستدام.

وتم التأكيد، خلال الاتصال، على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين حيال التطورات في المنطقة.

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