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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

ندى باهي مذيعة صدى
ندى باهي مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تفاصيل ومزايا مشروع قانون كبار السن، حيث من ضمنها "توصيل المعاش لكبار السن وإلزام وسائل الإعلام بتسويق صورة إيجابية عنهم، وتصميم المرافق العامة بطرق تناسبهم".

دائماً ما تولي الدولة اهتماماً كبيراً بكبار السن، ويظهر ذلك من خلال قانون حماية المسنين والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وهو القانون رقم 19 لسنة 2024، هذا القانون أُصدر  لرعاية حقوق المسنين، ووافق عليه مجلس النواب.

ويهدف قانون حماية المسنين إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات.

وتضمن القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة.

الجدير بالذكر أن القانون اهتم حتى بالمرافق العامة، حيث يلزم القانون الدولة بأن تراعي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسنين.

كما يعمل القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.

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توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

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