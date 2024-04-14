أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الأحد، استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في العاصمة لندن.

وكشف ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني، عن تفاصيل المباحثات التي أدارها مع نظيره الايراني حسين عبد اللهيان، اليوم الأحد، والتي تعلقت بالهجوم على اسرائيل.

وقال كاميرون “أوضحت لنظيري الإيراني أنه يجب على إيران وقف الهجمات المتهورة وخفض التصعيد”.

وأضاف "أدنت رسميا في مكالمة هاتفية مع عبد اللهيان الهجوم الإيراني على إسرائيل".

ودعا وزير الخارجية البريطاني النظام الإيراني إلى وقف التصعيد الخطير الذي لا يصب في مصلحة أحد، حسب وصفه.