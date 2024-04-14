عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في العاصمة لندن

السفارة الايرانية
السفارة الايرانية في لندن

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الأحد، استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في العاصمة لندن.

وكشف ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني، عن تفاصيل المباحثات التي أدارها مع نظيره الايراني حسين عبد اللهيان، اليوم الأحد، والتي تعلقت بالهجوم على اسرائيل.

وقال كاميرون “أوضحت لنظيري الإيراني أنه يجب على إيران وقف الهجمات المتهورة وخفض التصعيد”.

وأضاف "أدنت رسميا في مكالمة هاتفية مع عبد اللهيان الهجوم الإيراني على إسرائيل".

ودعا وزير الخارجية البريطاني النظام الإيراني إلى وقف التصعيد الخطير الذي لا يصب في مصلحة أحد، حسب وصفه.

وزارة الخارجية البريطانية لندن السفارة الإيرانية وزير الخارجية البريطاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ستقطع الكهرباء في منطقتك؟.. 4 محافظات مستثناة من تخفيف الأحمال

أكذوبة سد النهضة.. خبير: الشعب الإثيوبي لم يستفد بقطرة مياه

أسعار اللحوم تفاجيء الجميع وهذا سعر الكيلو الآن في الأسواق.. تفاصيل

استغل سذاجتها.. ذئب كرداسة التهم جسد طالبة الاعدادي داخل شقته.. تفاصيل واعترافات

5 أيام متتالية| هذه أجازة شم النسيم وعيد العمال.. بشرى سارة

سر وصية شيرين سيف النصر.. وماذا طلبت في عزائها؟.. فيديو

توصيل المعاش لحد البيت.. مزايا بالجملة لكبار السن بأمر السيسي

إعلام إسرائيلي: "صفقة سرية" أبرمتها إيران مع الولايات المتحدة

موضوعات متعلقة

إسرائيل.. اجتماع مجلس الحرب ينتهي بلا قرار بشأن الرد على هجوم إيران

خلاف في الكونجرس الأمريكي بشأن دعم إسرائيل بعد الضربة الإيرانية

بعد اجتماع مع بايدن بالبيت الأبيض.. مجموعة السبع تدين الهجوم الإيراني على إسرائيل

إسرائيل تواصل إلغاء الدراسة في جميع مدنها بسبب هجمات إيران

روسيا: ايران ابلغتنا بإجراءات الرد على إسرائيل

كاميرون: طالبت إيران بوقف الهجمات المتهورة وخفض التصعيد

مجلس النواب الأمريكي يبحث الموافقة على مساعدات إضافية لإسرائيل

بايدن يناقش مع قادة مجموعة السبع الرد الدبلوماسي على الهجوم الإيراني ضد اسرائيل

ترشيحاتنا

مران الأهلي| الفريق يختتم استعداداته لمباراة الزمالك ‏

إصابة بيده .. محمد منير يطهر في حفل زفاف إبنة شقيقه

بعد تصديق الرئيس.. 5 سنوات سجنا تنتظر هؤلاء بسبب إهمال كبار السن

دون تفعيل إنذار.. صاروخ إسرائيلي يعترض هدفا جويا في سماء إيلات

المخاوف موجودة.. متحدث الخارجية يكشف موقف مصر من الأزمة الإيرانية الإسرائيلية

إعلام إسرائيلي: سماع دوي انفجـ ـار قوي في إيلات دون إطلاق صفارات الإنذار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتنزل ولا لأ .. أعرف حالة سوق السيارات وأسعارها بعد العيد

كاجوال لافت.. منى زكي تستعرض جمالها | شاهد

جمبسوت جريء.. دينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا | شاهد

أحمر جريء.. منة عرفة تثير الجدل بفستان جذاب

فيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ