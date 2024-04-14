إبراهيم سعيد يعلق على استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك أمام الأهلي

علق إبراهيم سعيد، لاعب الزمالك السابق، ‏على قائمة الزمالك أمام الأهلي غدا.

وكتب إبراهيم سعيد، خلال حسابه الشخصي “فيسبوك”، "غريبة! غياب أسطورة الزمالك شيكابالا والخروج من قائمة الفريق ‏لمباراة الأهلي والزمالك غدا".

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، أعلن القائمة المقرر أن تخوض مباراة الأهلي في السابعة مساء غداً الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – محمود أشرف..