جويتريش يطالب بوقف تصعيد العنف بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد إلى وقف تصعيد العنف بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وقال غوتيريش خلال الجلسة الطارئة التي طلبها المندوب الدائم لإسرائيل بعد الهجوم: “الآن هو الوقت المناسب لأقصى قدر من ضبط النفس”.

وأضاف: 'إن شعوب المنطقة تواجه خطراً حقيقياً يتمثل في صراع مدمر واسع النطاق'. 'لقد حان الوقت لنزع فتيل التوتر ووقف التصعيد.

'لقد حان الوقت للتراجع عن حافة الهاوية. ومن الضروري تجنب أي عمل قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية كبيرة على جبهات متعددة في الشرق الأوسط.

أشار غوتيريش إلى إن الأمم المتحدة والدول الأعضاء لديها 'مسؤولية مشتركة' لإشراك 'جميع الأطراف المعنية لمنع المزيد من التصعيد'.

كما دعا إلى وقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وغزة. وقال: “لا المنطقة ولا العالم يستطيعان تحمل المزيد من الحروب”.