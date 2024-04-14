قادمة من اليمن .. إسرائيل تسقط طائرة بدون طيار

أكد الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية اعترضت طائرة بدون طيار دخلت أراضيها من الجنوب الشرقي. وذكر البيان العسكري أن سفينة صواريخ كورفيت من طراز ساعر 6 نجحت في إسقاط الطائرة بدون طيار باستخدام نظام الدفاع "C-Dome"، بالتنسيق مع البحرية الإسرائيلية وسلاح الجو الإسرائيلي.

وفقًا لشركة أمبري، وهي شركة بريطانية لإدارة المخاطر البحرية، تم إطلاق الطائرة بدون طيار من اليمن، على الأرجح من قبل جماعة الحوثي، وكيل إيران. وذكرت الشركة أن الجيش الإسرائيلي اعترض مركبة جوية بدون طيار (UAV) بالقرب من إيلات، إسرائيل، ولاحظ تداخلًا كبيرًا في أنظمة التعرف الآلي (AIS) قبالة إيلات والعقبة المجاورة، الأردن، في نفس اليوم.

وأشار أمبري إلى أن تدخل نظام التعرف الآلي كان نتيجة للإجراءات المضادة للحرب الإلكترونية. ويسلط هذا الحادث الضوء على التوترات المستمرة في المنطقة، وخاصة بين إسرائيل والجماعات المدعومة من إيران مثل الحوثيين في اليمن.

ويسلط الاعتراض الضوء على يقظة إسرائيل المستمرة في حماية حدودها ضد التهديدات المحتملة، وخاصة من الجماعات المعادية العاملة في البلدان المجاورة. ويؤكد استخدام أنظمة دفاعية متقدمة مثل "C-Dome" التزام إسرائيل بالحفاظ على أمنها وسط التحديات الأمنية المتطورة.

ويشير الخبراء إلى أن مثل هذه الحوادث بمثابة تذكير بالديناميكيات الجيوسياسية المعقدة في الشرق الأوسط، حيث غالبًا ما تمتد الصراعات بالوكالة والمنافسات الإقليمية إلى المناطق المجاورة. إن وجود الطائرات بدون طيار وتكتيكات الحرب الإلكترونية يزيد من تعقيد المشهد الأمني، مما يتطلب المراقبة والتكيف المستمر من قبل قوات الأمن.