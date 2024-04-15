الحلقة 34 من الصديقات..تأجيل الحكم الخاص بسوزان مع استمرار سجنها

سوزان نجم الدين تتعرض للتهديد من كامل بك ضمن أحداث الحلقة 34 من الصديقات

شهدت أحداث الحلقة 34 من مسلسل الصديقات، تأجيل الحكم الخاص بسوزان مع استمرار سجنها، حيث ظهرت قوة مضافة لشخصية عبير في السجن فكما كانت تدعم صديقاتها وتدافع عنهن خارج السجن فهاهي تدافع عن المظلومات داخله بكل قوة وشراسة.

كما تعرضت لتهديد مباشر من طليقها كامل بك وواجهته بقوة وتحدي مؤكدة انها لاتخشاه وليس لديها ماتخسره بعد سجنها وخسارتها لكل أموالها ولعائلتها.

ويشارك في مسلسل الصديقات بجانب الفنانة سوزان نجم الدين، مجموعة من الفنانين من بينهم: فايز قزق، ومحمد حداقي، وصباح الجزائري، وآخرون وهو من تأليف أحمد السيد.