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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميزة تمنحه الأفضلية..خالد الغندور يكشف تفوق الزمالك على الأهلي قبل القمة|ما هي؟

صدى البلد

كشف الأعلامي خالد الغندور، عن تفوق نادي الزمالك على الأهلي بعدة نقاط قبل لقاء القمة ١٢٧ في الدوري الممتاز.

وقال خلال لقائه مع سيف زاهر: “خط وسط الزمالك اتحسن جدا بلاعبيه أحمد حمدي وناصر ماهر، وتعطيه ميزة وأفضلية عن الأهلي بالاضافة الى خط دفاع قوي”. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك .

وتقام المباراة في السابعة مساء اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

 

 

 

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري. 

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته وتوسيع فارق النقاط من أجل صدارة الترتيب، بينما يطمح الزمالك لكسر سلسلة الهزائم التي مني بها في آخر 6 مواجهات مباشرة بين القطبين.

 

 

 

 

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