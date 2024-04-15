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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل وجبة الفطار

صدى البلد

تعد وجبة الفطار هي الوجبة الأولى والأساسية التي يبدأ بها الإنسان يومه و بيتسند عليها فترة طويلة، ولذلك فان أهمية وجبة الفطار لا يجب تجاهلها .

 

وقد كشفت الدراسات أن مخاطر تجاهل وجبة الفطار لا تتوقعها وفقا لموقع food healthy.

 

فعند منع وجبة الفطار يفقد الشخص قدرته علي بذل أي مجهود ولذلك فقد يؤثر ذلك علي نسبة الحرق بالجسم والتي تؤدي إلي زيادة الوزن .

 

كما أن تجاهل وجبة الفطار تساعد علي فقدان الطاقة وتؤدي إلى الشعور بالكسل والتعب طول اليوم.

 

ومن مخاطر وجبة الفطار التهابات المعدة والتي تحدث بسبب إفرازات المعدة في الصباح والتي تؤثر على الجهاز الهضمي .

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