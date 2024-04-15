بعد الهجوم الإيراني.. وزير خارجية بريطانيا يزور إسرائيل

قالت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن يصل وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون خلال يومين في زيارة سياسية قصيرة إلى إسرائيل على خلفية الهجوم الإيراني.

ووفقا لمصادر مطلعة في هذا الموضوع، تأتي زيارة كاميرون بعد المشاركة النشطة للجيش البريطاني في صد الهجوم الإيراني على إسرائيل.

مطالبات لإسرائيل بعدم التصعيد

وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن الهجوم الإيراني كان فاشلًا، مطالبًا إسرائيل بعدم التصعيد.

وقال كاميرون في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" إن "هذا هو الوقت المناسب للتفكير بالعقل والقلب"، داعيًا إسرائيل إلى عدم التصعيد.

وفي وقت سابق، كشف كاميرون أنه أجرى مباحثات مع نظيره الايراني حسين عبد اللهيان، الأحد، والتي تعلقت بالهجوم على اسرائيل.

وقال كاميرون “أوضحت لنظيري الإيراني أنه يجب على إيران وقف الهجمات المتهورة وخفض التصعيد”.

وأضاف "أدنت رسميا في مكالمة هاتفية مع عبد اللهيان الهجوم الإيراني على إسرائيل".

ودعا وزير الخارجية البريطاني النظام الإيراني إلى وقف التصعيد الخطير الذي لا يصب في مصلحة أحد، حسب وصفه.