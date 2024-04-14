لإضعاف النظام الإيراني.. إسرائيل توجه نداء عاجلا لـ بريطانيا وفرنسا

تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، مع نظرائه البريطانيين والفرنسيين وشكرهم على مساعدتهم في إسقاط الطائرات بدون طيار الهجومية الإيرانية الليلة الماضية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال كاتس عبر منصة "اكس"، إن إسرائيل التزمت بالدفاع عن مواطنيها، وحث البلدين على “إضعاف النظام الإيراني”، وحظر الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وفرض عقوبات معوقة على مشروع الصواريخ الإيراني".

وأضاف: "يجب على إيران دفع الثمن".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت فرنسا أنها نفذت بعثات اعتراض، حيث قال وزير الخارجية ستيفان سيجورن دون توضيح أن فرنسا "تحملنا مسؤولياتنا"، ونفذت اعتراضات.

وقبل قليل، أعلن وزير خارجية فرنسا، ستيفان سيجورنيه،استدعاء السفير الإيراني في باريس على خلفية الهجوم على إسرائيل امس السبت.

وتتبع فرنسا الاجراء الذي اتبعته بريطانيا كذلك بهذا الشأن حيث استدعت لندن القائم بالاعمال في السفارة الايرانية في لندن.

كشف ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني، عن تفاصيل المباحثات التي أدارها مع نظيره الايراني حسين عبد اللهيان، اليوم الأحد، والتي تعلقت بالهجوم على اسرائيل.

وقال كاميرون “أوضحت لنظيري الإيراني أنه يجب على إيران وقف الهجمات المتهورة وخفض التصعيد”.

وأضاف "أدنت رسميا في مكالمة هاتفية مع عبد اللهيان الهجوم الإيراني على إسرائيل".

ودعا وزير الخارجية البريطاني النظام الإيراني إلى وقف التصعيد الخطير الذي لا يصب في مصلحة أحد، حسب وصفه.