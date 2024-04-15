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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران: الرد على إسرائيل كان متناسبا وضروريا.. وواشنطن يجب أن تتقبله

الخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية

اعتبرت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن الرد على إسرائيل كان ضروريا بسبب سلوكها؛ مؤكدة أن طهران لا تريد التصعيد.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني،إن إيران لا تسعى إلى تصعید التوتر في المنطقة وتلتزم بالمعايير والقوانين الدولية وستعمل دائما على ردع ومعاقبة أي معتد.

وأضاف أن الإجراء الذي اتخذته إيران ضروريا ومتناسبا واستهدف أهدافا عسكرية.

وتابع: "قمنا بضبط النفس لفترة طويلة أمام استمرار الهجمات الإسرائيلية".

وحث كنعاني واشنطن على تقبل الرد الإيراني والضغط على إسرائيل لخفض التصعيد.

وقالت الخارجية الإيرانية إن بريطانيا تغض النظر على انتهاك إسرائيل للقانون الدولي.

وقبل قليل، أكد وزير خارجية بريطانيا، ديفيد كاميرون، أن لندن ستدرس فرض المزيد من العقوبات على إيران.
وبشأن إمكانية حظر الحرس الثوري الإيراني، قال كاميرون، لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "سنبقي الأمر قيد الدراسة".

وكان وزير الخارجية البريطاني قد حث إسرائيل على عدم الانتقام بعد هجوم إيران بالطائرات بدون طيار والصواريخ، قائلا إن خطوة طهران كانت فشلا شبه كامل وينبغي أن يظل التركيز على الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة.

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