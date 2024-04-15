شاهد|ارتفاع نسب حضور الطلاب في المدارس اليوم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

أعلنت غرف عمليات المديريات والإدارات التعليمية ارتفاع نسب حضور الطلاب اليوم في المدارس بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

وقالت غرف عمليات المديريات والإدارات التعليمية أن جميع المدارس ملتزمة بتسجيل الغياب تتفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الطلاب الذين تخطوا نسبة الغياب القانونية.

وأكدت غرف عمليات المديريات والإدارات التعليمية ان العملية التعليمية تسير بشكل منتظم اليوم في جميع المدارس طبقا للمواعيد التي كانت مطبقة قبل شهر رمضان المبارك.

وكان قد قام ياسر عكاشة مدير عام إدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة بزيارة لمدرسة الشرفا بنات الابتدائية المشتركة، وحرص على حضور طابور الصباح وتحية العلم.

وشدد مدير عام إدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة على الحضور الكامل لجميع طلاب المدارس، والبدء في التقييمات للصفوف الأولي والاستعداد لامتحانات المهام الأدائية للصفوف العليا، ومتابعة الصيانة والقوافل التعليمية.

وفي نهاية الزيارة أثني مدير عام إدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة على المدرسة وحسن التعاون والانضباط من هيئة التدريس والطلبة.

جدير بالذكر أنه كانت قد شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة الالتزام بالحضور ابتداء من اليوم الاثنين، على أن يكون الحضور بالزي المدرسي الرسمي مع الالتزام بإحضار جميع الأدوات الشخصية والدراسية الخاصة بكل طالب.

عودة الدراسة في المدارس

عودة الدراسة في المدارس

عودة الدراسة في المدارس

عودة الدراسة في المدارس

عودة الدراسة في المدارس

عودة الدراسة في المدارس

عودة الدراسة في المدارس

عودة الدراسة في المدارس

عودة الدراسة في المدارس

عودة الدراسة في المدارس

عودة الدراسة في المدارس

عودة الدراسة في المدارس

عودة الدراسة في المدارس

عودة الدراسة في المدارس