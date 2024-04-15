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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 16 ألف سائح في يوم واحد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت مدينتا الغردقة ومرسى علم المصريتان، اليوم الاثنين، توافداً كبيراً للسائحين الدوليين، واستقبلت المطارات الدولية فيهما 78 رحلة طيران من مختلف المدن الأوروبية والدولية، ناقلة على متنها ما يقارب الـ16 ألف سائح من مختلف الجنسيات.

استقبل مطار مرسى علم الدولي تسع رحلات دولية، ضمن إجمالي 150 رحلة أسبوعية، ناقلة على متنها حوالي 2000 سائح. وتشمل الرحلات الوافدة ثلاث رحلات من ألمانيا، ثلاث من بولندا، رحلة واحدة من هولندا، ورحلتين من إيطاليا.

أما مطار الغردقة الدولي، فقد شهد وصول 69 رحلة طيران دولية، تقل 14 ألف سائح من جنسيات متنوعة، معظمهم من دول أوروبا الغربية، وفقاً للمعلومات الواردة من الجهات المعنية بالمطار.

وأشار المسؤولون في كلا المطارين إلى أن عدد الجنسيات الوافدة خلال الأسبوع الجاري بلغ 18 جنسية، وهناك توقعات بزيادة أعداد السياح خلال الأسابيع القادمة، خاصة مع اعتدال الطقس وبدء الأنشطة الصيفية التي يفضلها السياح.

تأتي هذه الأرقام في وقت تعمل فيه مصر على تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رئيسية على خريطة السياحة العالمية، وذلك من خلال تحسين البنية التحتية السياحية وتوفير تجارب متميزة للزائرين

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