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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل لقاء القمة.. الموت يفجع نجم الأهلي السابق

صدى البلد

قبل مواجهة "القمة 127" بين الأهلي والزمالك، تلقى اللاعب السابق للأهلي ورئيس قطاع الناشئين وليد سليمان صدمة بوفاة والده بعد صراع مع المرض.

وتوفي والد وليد سليمان صباح اليوم الإثنين الموافق 15 إبريل الجاري، بعد فترة من المعاناة مع المرض. 

كان وليد قد بعث برسالة دعم لوالده أثناء إصابته ودخوله المستشفى، معبّرًا عن محبته وتمنياته بشفائه.

تقدم النادي الأهلي بالتعازي لوليد سليمان وعائلته في هذا الوقت العصيب، ويستعد الفريق لمواجهة الزمالك في الجولة العاشرة المؤجلة من الدوري المصري الممتاز، في مباراة مرتقبة بين الفريقين الغريمين.

الدوري المصري الممتاز الأهلي والزمالك القمة 127 النادي الأهلي وليد سليمان

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