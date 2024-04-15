بدون إصابات.. السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات في العمرانية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، من السيطرة على حريق اندلع في مخزن قطع غيار في العمرانية غرب الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بتصاعد أدخنة من مخزن بمنطقة العمرانية وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ للسيطرة على الحريق وإخماده.

حيث تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق وتبين اشتعال النيران في مخزن قطع غيار سيارات بمنطقة العمرانية وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداده بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.