وداعاً للإجازة .. 3 طرق لاستعادة نشاطك في أول يوم عمل

ينتاب الجميع عادة عند العودة من إجازة عيد الفطر وفي اول ايام عمل حالة كسل شديد وذلك بسبب كثرة النوم والطعام الدسم في الفترة السابقة، لذلك يجب اتباع بعض النصائح لاستعادة نشاطك اليومي من جديد.

نصائح لاستعادة نشاطك بسهولة

ووفقا لموقع اكسبرس البريطاني نستعرض طرق استعادة النشاط من جديد.

أولا : شرب الماء

أشرب 2 كوب ماء في الصباح لكى لا تشعر بالخمول والإجهاد فى بداية اليوم.

ثانيا: التنفس بطريقة صحيحة

التنفس ببطء من البطن وخرج الزفير ببطء 10 مرات وكأنك تملىء بطنك زى البالونة وممكن تكراره خلال اليوم.

ثالثا: تناول الخيار

الخيار يساعد الجسم على التخلص من السموم ويجدد نشاط الجسم بدرجة أعلى كثيرا من المنبهات المعتادة.