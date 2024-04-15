عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية.. الرئيس السيسي يولي أهمية قصوى لمستشفى 500500

صدى البلد

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي مستشفى 500500 أقصى اهتمام، مشيرا إلى أنه مشروع ضخم يتم تنفيذه على أعلى مستوى بالتعاون مع المجتمع المدني ويُعد إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، موجهًا بضرورة تكاتف كل مؤسسات الدولة لإنجاح تشغيل هذا المشروع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاثنين؛ لمتابعة استعدادات تشغيل المعهد القومي الجديد للأورام بالشيخ زايد (مستشفى 500500)؛ بحضور وزيري الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور وليد أنور أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

ووجه مدبولي بضرورة الحفاظ على الاستثمارات التي أنفقت في هذا الصرح الطبي الكبير مع ضمان تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية، وبحث توفير شراكات مع كيانات عالمية متخصصة في تشغيل المنشآت الصحية الكبرى للاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.

أفضل عرض للتشغيل عبر كيان قويّ

ومن جهته، قال وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي إنه يتم التفاوض حاليًا مع عدد من الجهات المختلفة ؛ بهدف الوصول إلى أفضل عرض للتشغيل عبر كيان قويّ، يقدم خدمة طبية متميزة. وفي هذا الصدد، قدم الدكتور أيمن عاشور عرضًا حول الموقف التنفيذيّ للأعمال في المستشفى، والعيادات الخارجية التي تم الانتهاء من تنفيذها.

وبدوره، استعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين رؤيته حول أهمية هذا المستشفى الكبير، واحتياج الدولة لسرعة تشغيله، وكذا أهمية أن يكون التشغيل على أعلى مستوى، ويضم كفاءات في الإدارة والتشغيل.

ومن ناحيته..أكد وزير الصحة توافر كوادر على أعلى مستوى في المعهد القومي للأورام، مشددا على أهمية أن تكون هناك آلية للتشغيل تضمن الحفاظ على هذه الاستثمارات وفي الوقت نفسه تقديم خدمة طبية بجودة عالية. وكلف رئيس مجلس الوزراء بوضع تصور واضح لتكاليف تجهيز وتأثيث المستشفى والعيادات الخارجية، وكذا الاحتياجات السنوية للتشغيل، وسيتم بناء على ذلك وضع السيناريوهات المحددة لكفاءة التشغيل قائلا: "نريد إدارة محترفة لإدارة وتشغيل هذا الصرح الطبيّ الكبير، لها صلاحيات ومرونة تضمن تقديم خدمة طبية متميزة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء مش هتقطع|بشرى سارة لسكان هذه المناطق مع عودة جدول تخفيف الأحمال

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

تشكيل الأهلي اليوم أمام الزمالك.. مفاجأة في الدفاع وورقة رابحة هجوميا

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

عواصف رملية وترابية وحرارة 35.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بهذا الموعد

غرامة 50 ألف جنيه.. لحظة النطق بالسجن 15 عاما للسائق المتهم بقضية حبيبة الشماع

ترشيحاتنا

ذكرى ميلاد الشعراوي.. ماذا فعل عند فقده 50 ألف جنيه؟ قصص عجيبة عن كراماته

وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل

"الانتقام آتٍ".. رسالة وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأمريكي بشأن الرد على إيران

عودة جدول تخفيف الأحمال..إزاي تحافظ على سلامة الأجهزة الكهربائية عند قطع التيار؟

إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية.. الرئيس السيسي يولي أهمية قصوى لمستشفى 500500

نصف مليون فلسطيني.. ضخ المياه إلى خان يونس جنوب قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمستخدمي آيفون.. تحديث مهم ينهي مشكلة الهواتف المعطلة |ما القصة

هاف ستوماك.. ساندي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

بإمكانات خارقة لن تجدها من قبل.. حاسب محمول AOKZOE A2 Ultra الجديد

فيديو

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

صاحبه جاله هبوط في الطائرة.. محمد رمضان يتصدر التريند بسبب ذلك الفيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

اﻟﻤﺰﻳﺪ