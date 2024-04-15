بمعالج كوالكوم.. سامسونج تعتزم إطلاق موبايل مميز للشباب

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج تعمل على إطلاق هاتف جديد مميز للفئة الشبابية والمتوسطة مع عدد من المواصفات الفائقة، حيث من المقرر أن يتم إطلاق الهاتف خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy C55 سيحظى بمعالج مميز من شركة كوالكوم الأمريكية من Snapdragon 7 Gen 1 والمخصص للفئة المتوسطة.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy C55 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن بقوة 25 وات.

يضم هاتف سامسونج Galaxy C55 ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و 12 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلي تبدأ من سعة 128 جيجا بايت، مع نظام Android 14، وواجهة المستخدم One UI 6.1.

يحصل هاتف سامسونج Galaxy C55 على شاشة من نوع OLED قياس 6.67 بوصة بجودة عرض +FHD، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 و8 و 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.