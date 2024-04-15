أول قرار من كولر مع اللاعبين بعد الهزيمة أمام الزمالك

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن قرار كولر بعد هزيمة الاهلي امام الزمالك اليوم .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك :"أصر مارسيل كولر على خوض لاعبي الأهلي فقرة تدريبية كاملة عقب القمة وشارك لاعبو الفريق في الفقرة التدريبية عقب المباراة ".

انتهت مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

وأحرز “الجزيري”، هدفي الزمالك في الدقيقة 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 21 نقطة في المركز العاشر من 13 مباراة، وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 21 في المركز التاسع من 11 مباراة.