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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وصفه بالمعتزل.. إعلامي شهير يحمل كولر هزيمة الزمالك بسبب هذا اللاعب| تفاصيل

صدى البلد

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على نتيجة مباراة الدربي للأهلي والزمالك في الدوري الممتاز. 

وكتب عبر حسابه أكس: “كل أخطاء كولر كوم والبدء بالمعتزل موديست كوووووم تاني وعندك مهاجم مرعب في تحركاته اسمه وسام ابو علي”. 

وتابع: “الزمالك لو يمتلك بدائل وكواليتي اعلي هجوميا كان يقدر يسجل هدفين آخرين على الأقل في الوقت المحتسب بدل من الضائع”. 

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

وأحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

وألغى الـ VAR ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك على رامي ربيعة لاعب الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

واحتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لصالح سيف الدين الجزيري في الدقيقة 55 من عمر اللقاء على رامي ربيعه مدافع الأهلي، لكن الـ VAR تدخل وألغى ركلة الجزاء دون وجود خطأ على ربيعة.

وتعرض زيزو للإصابة بعد تدخل رامي ربيعة معه أثناء تصديه لانفراد تام بمرمى مصطفى شوبير في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة.

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