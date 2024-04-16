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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. تجميد مستحقات لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الزمالك.. إسرائيل قررت الرد.. وايران تحذر: أي عمل انتقامي سيواجه بمزيد من التصعيد

صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، ويتضمن أهم الأحداث:

إسرائيل قررت الرد.. وايران تحذر: أي عمل انتقامي سيواجه بمزيد من التصعيد

حذر القادة السياسيون والعسكريون في إيران مرارا من أنهم سيردون على أي عمل انتقامي إسرائيلي بمزيد من التصعيد ما قد يؤدي إلى هجمات أخرى.

قرار صادم من الخطيب.. تجميد مستحقات لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الزمالك.. تفاصيل

كشف  الإعلامي محمد فاروق، عن قرار عاجل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

نزلت 8 جنيهات.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

يهتم العديد من المواطنين خاصة ربات البيوت بمعرفة أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 16 إبريل 2024 بالبورصة والأسواق؛ حيث شهدت أسعار الدواجن تراجع ملحوظ وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتخفيض أسعار الدواجن والبيض ، مع قلة الإقبال علي شرائه .

 

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