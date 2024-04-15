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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار صادم من الخطيب.. تجميد مستحقات لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الزمالك.. تفاصيل

الخطيب
الخطيب

كشف  الإعلامي محمد فاروق، عن قرار عاجل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فاروق : أنباء عن قرار محمود الخطيب بتجميد مستحقات لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الزمالك في القمة.

انتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

الجزيري يحرز هدفي الزمالك 

وأحرز سيف الدين الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقة 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

وألغى الـ VAR ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك على رامي ربيعة لاعب الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

واحتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لصالح سيف الدين الجزيري في الدقيقة 55 من عمر اللقاء على رامي ربيعه مدافع الأهلي، لكن الـ VAR تدخل وألغى ركلة الجزاء دون وجود خطأ على ربيعة.

إصابة زيزو 

وتعرض زيزو للإصابة بعد تدخل رامي ربيعة معه أثناء تصديه لانفراد تام بمرمى مصطفى شوبير في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة.

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الخطيب الأهلي و الزمالك مباراة القمة الأهلى لقاء القمة بين الزمالك والأهلي الجزيري أحمد عبد القادر زيزو

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