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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف الجزيري يحصد رجل مباراة القمة

صدى البلد

حصد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري، بعدما سجل اللاعب هدفي الفوز لفريقه في اللقاء.
وتسلم اللاعب جائزة أفضل لاعب من مراقب المباراة، عقب انتهاء اللقاء مباشرة في أرضية الملعب.
وكان فريق الزمالك حقق  فوزاً غالياً على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 21 نقطة

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