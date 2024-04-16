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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بصورة تورم رجله.. زيزو يثير قلق جمهوره بشأن حجم إصابته

صدى البلد

نشر نجم الزمالك أحمد سيد زيزو صورة بعد أصابتة من مباراة القمة اليوم بين النادي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري العام.

وأثارت الصورة قلق جمهورة  لظهور رجل زيزو بتورم كبير ، في انتظارالفحص الطبي لمعرفة حجم الاصابة.

وكان قد رد الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، على سؤال بشأن حجم إصابة اللاعب الدولي أحمد سيد زيزو، والتي أصيب بها في مباراة القمة اليوم بين النادي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري العام.

وأضاف حسين لبيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء أمس الاثنين، أن أحمد سيد زيزو يخضع حاليا لفحص طبي ونتمنى أن تكون الإصابة بسيطة، متابعا أن طبيب الزمالك مازال في مرحلة تحديد حجم الإصابة لزيزو.

وتابع الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، أن اللاعب الدولي احمد سيد زيزو لاعب مهم ورئيس للزمالك، والطبيب يعمل حاليا معه لتحديد مدى الإصابة.

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