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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد فعل من الخطيب بعد فوز «سيدات طائرة الأهلي» بـ«بطولة الكأس»‏

الخطيب
الخطيب

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة للاعبات الفريق الأول ‏للكرة ‏الطائرة وجهازهن الفني والإداري والطبي، عقب الفوز مساء اليوم ‏ببطولة ‏الكأس، وبعد أيام من تحقيق بطولة الدوري، وقبلها التتويج بكأس ‏السوبر. ‏وأشاد بالمسيرة الناجحة للفريق والأداء المتميز للاعبات وروحهن ‏العالية، وإصرارهن على إحراز اللقب وإسعاد جماهير ‏الأهلي‎. ‎

وعبر الكابتن محمود الخطيب عن تقديره لمنظومة العمل بالفريق، ولما ‏تبذله ‏من جهد للحفاظ على المشوار الناجح وحصد البطولات والتأكيد على ‏التفوق رغم ‏قوة المنافسة.

وأكد على أن التتويج بالثلاثية (الدوري - الكأس - السوبر ‏المصري) يحمل كل فرد في المنظومة مسئولية كبيرة ‏فيما هو قادم، خاصة وأن ‏الفريق سوف يخوض منافسات بطولة إفريقيا بعد ‏أيام قليلة، وهو الأمر الذي ‏يحتاج لإغلاق صفحة المشوار المحلي والاستعداد ‏الجيد للمنافسة القوية مع ‏الفرق الإفريقية، التي سوف تشارك بالبطولة التي ‏ستقام في ضيافة الأهلي خلال ‏الأيام القادمة.‏

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