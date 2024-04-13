أول رد فعل من الخطيب بعد فوز «سيدات طائرة الأهلي» بـ«بطولة الكأس»‏

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة للاعبات الفريق الأول ‏للكرة ‏الطائرة وجهازهن الفني والإداري والطبي، عقب الفوز مساء اليوم ‏ببطولة ‏الكأس، وبعد أيام من تحقيق بطولة الدوري، وقبلها التتويج بكأس ‏السوبر. ‏وأشاد بالمسيرة الناجحة للفريق والأداء المتميز للاعبات وروحهن ‏العالية، وإصرارهن على إحراز اللقب وإسعاد جماهير ‏الأهلي‎. ‎

وعبر الكابتن محمود الخطيب عن تقديره لمنظومة العمل بالفريق، ولما ‏تبذله ‏من جهد للحفاظ على المشوار الناجح وحصد البطولات والتأكيد على ‏التفوق رغم ‏قوة المنافسة.

وأكد على أن التتويج بالثلاثية (الدوري - الكأس - السوبر ‏المصري) يحمل كل فرد في المنظومة مسئولية كبيرة ‏فيما هو قادم، خاصة وأن ‏الفريق سوف يخوض منافسات بطولة إفريقيا بعد ‏أيام قليلة، وهو الأمر الذي ‏يحتاج لإغلاق صفحة المشوار المحلي والاستعداد ‏الجيد للمنافسة القوية مع ‏الفرق الإفريقية، التي سوف تشارك بالبطولة التي ‏ستقام في ضيافة الأهلي خلال ‏الأيام القادمة.‏