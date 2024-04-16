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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نزلت 8 جنيهات.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صدى البلد

يهتم العديد من المواطنين خاصة ربات البيوت بمعرفة أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 16 إبريل 2024 بالبورصة والأسواق؛ حيث شهدت أسعار الدواجن تراجع ملحوظ وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتخفيض أسعار الدواجن والبيض ، مع قلة الإقبال علي شرائه .

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10 جنيهات دفعة واحدة| هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

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أقل من المبادرة.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق


 

أسعار الدواجن اليوم 

 

حيث انخفضت الدواجن البيضاء حوللى 8 جنيها ، حيث سجلت في المزرعة سعر  81 جنيها، بعدما سجلت منذ أيام قليلة  89 جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر 87 جنيها، ،  وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 75 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها . 

ويبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 85 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها. 

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 75 جنيها ، بعدما وصل سعرها إلي 100 جنيها  وتصل للمستهلك بسعر  83 جنيهًا 

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 200 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة 
 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 100 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و100 جنيها للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 70 و 80 جنيها.


 

أسعار البيض 

 

•  ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من  155 ل 160 جنيهًا  .
 

• سعر كرتونة البيض الأبيض 150 جنيهًا 

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 160 جنيها.
 

ومن جانبه ، أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، ان اليوم تم عقد اجتماع لتخفيض سعر الدواجن لـ ٨٥ جنيها للكيلو و ١٤٠ جنيها سعر كرتونة البيض وسوف يتم وضع آليات لذلك.

 

وأضاف السيد خلال تصريحات تليفزيونية أن سعر كيلو الفراخ وصل لاقل من ٨٥ جنيها للكيلو ويختلف من مكان إلى آخر، ووصل سعر الفراخ اخر رمضان الى ٩٣ جنيها وقل الطلب عليها بشكل كبير وبناء عليه بدأ الانخفاض في الأسعار.
 

سعر كرتونة البيض 

 

وأردف رئيس شعبة الثروة الداجنة أن سعر كرتونة البيض وصل إلى ١٥٠ و ١٥٥ جنيها في المزرعة، كاشفا عن وجود مشاكل في البيض بسبب اختفاء قطاع الأمهات ولا يزال سعر الكتكوت من ٢٠ الى ٣١ جنيها وزاد سعر الكتكوت لأن المستحوذ على ٨٠% من كبار الأمهات من الفراخ هم كبار المنتجين وهم من لديهم الإمكانيات.

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