انخفاض S&P 500 وNasdaq بنسبة 1% مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة

تراجعت الأسهم الأميركية في تداولات وول ستريت، ، حيث طغى ارتفاع العائدات على سندات الخزانة على قوة بنك غولدمان ساكس الذي حقق أرباحاً عالية، وبعد بيانات مبيعات التجزئة التي تجاوزت التقديرات والآمال في عدم تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

خسر مؤشر مؤشر داو جونز الصناعي 234 نقطة، أو 0.65%، متخلياً عن تقدم بأكثر من 1% عند أعلى مستويات الجلسة.

ودفعت خسائر متوسط الأسهم القيادية بالقرب من خطها الثابت لعام 2024، وهو تحول لافت بعد التداول بالقرب من مستوى 40.000 قبل أسابيع فقط.

وتراجع مؤشر S&P 500 بنحو 1.2% على الرغم من ارتفاعه بما يصل إلى 0.9% في وقت سابق من الجلسة. وانخفض ناسداك المركب

بنسبة 1.7٪. بعد أن تعرضت أسهم التكنولوجيا الأخرى لضربة قوية بشكل خاص مثل Salesforce.

وقد سكب ارتفاع أسعار الفائدة الماء البارد على ارتداد السوق الذي شهدناه.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات فوق المستوى الرئيسي 4.6% في الجلسة ولامس أعلى نقطة له منذ منتصف نوفمبر الثاني.

ارتفعت العائدات بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% في مارس، مما يوفر أحدث إشارة إلى أن الاستهلاك لا يزال قوياً على الرغم من الضغوط التضخمية. وكانت هذه الوتيرة أعلى من التوقعات المتفق عليها بنسبة 0.3% للاقتصاديين الذين استطلعت داو جونز آراءهم.