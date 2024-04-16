إمام مسجد الميناء بالغردقة: يُجوز إخراج زكاة المال بالدولار وفقًا للأصول الشرعية

في تصريحات أثارت اهتمام المتابعين، أشار الشيخ حسام الدين محمود، إمام وخطيب المسجد الميناء في مدينة الغردقة، إلى جواز إخراج زكاة المال بالدولار، موضحًا الأصول الشرعية التي تنطلق منها هذه الفتوى.

وخلال بث مباشر على صفحة المسجد الميناء، ردّ الشيخ حسام الدين على استفسار أحد المتابعين بخصوص إخراج زكاة المال المملوك بالعملة الأجنبية، حيث أكد أنه عند بلوغ المال النصاب المحدد وانتهاء المدة المقررة، يجب إخراج زكاته.

وأضاف: "الأصل والأفضل في إخراج زكاة المال بالدولار طالما أن المال مملوك بتلك العملة، ويجوز أيضًا إخراجها بالقيمة المعادلة بالعملة المحلية".

يُشار إلى أن تصريحات الشيخ حسام الدين محمود قد لاقت استحسانًا وتفاعلًا واسعين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثارت نقاشًا حول قضايا الزكاة والتبرعات في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.