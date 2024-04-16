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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة تدريبية حول القيادة التطوعية في مركز شباب سفاجا

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

نظَّمت الإدارة العامة لتنمية الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، دورة تدريبية حول القيادة التطوعية، وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الشباب وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع. 

وقد أقيمت الدورة في مركز شباب سفاجا، وذلك ضمن خطة أندية التطوع التي تنظمها الوزارة.

وأقيمت الدورة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات من فراج عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وبإشراف إيهاب طه، وكيل المديرية للشباب، ونادية ابراهيم السيد، مدير الإدارة العامة لتنمية الشباب.

وتهدف الدورة إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الشباب، وتطوير مهارات القيادة التطوعية لدى المشاركين، وتعريفهم بأهمية العمل التطوعي في خدمة المجتمع.

وحاضرت في الدورة الدكتورة إيثار أيوب، وهي خبيرة في مجال العمل التطوعي، حيث تناولت عدة مواضيع من بينها:
- مفهوم العمل التطوعي وأهميته.
- مهارات القيادة التطوعية.
- كيفية تخطيط وتنفيذ المشاريع التطوعية.
- أهمية العمل التطوعي في خدمة المجتمع.

وشهدت الدورة مشاركة ما يقرب من عشرين عضوًا من أعضاء أندية التطوع، حيث عبر المشاركون عن تفاعلهم الكبير مع محتوى الدورة وفائدتها.

تمت إدارة الدورة بتنسيق وإشراف حنان محمد ثروت، منسق أندية التطوع بالمديرية، ورامي النجار، مدير إدارة شباب سفاجا، وناصر حسن، رئيس مجلس إدارة مركز شباب سفاجا، وهالة فولى، المدير التنفيذي للمركز.

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